Polizei findet in Vaduz (FL) drei Tote in Wohnung

Keystone-SDA

Nach dem Fund eines toten Mannes am Rheinufer in Sevelen SG am Mittwochmorgen sind in einer Wohnung in Vaduz (FL) drei weitere Tote gefunden worden. Laut der Polizei handelte es sich dabei um die Familie des Mannes.

(Keystone-SDA) Am Rheinufer in Sevelen SG, unweit der Grenze zum Fürstentum Liechtenstein, war am Mittwochmorgen ein Toter aufgefunden worden. Dabei handelte es sich um einen 41-jährigen Liechtensteiner, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte.

Die Liechtensteiner Landespolizei führte daraufhin weitere Ermittlungen durch. In deren Verlauf wurden in einer Wohnung in Vaduz drei weitere Tote aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um den 73-jährigen Vater, die 68-jährige Mutter sowie die 45-jährige Schwester des am Rheinufer gefundenen Mannes.

Die Kriminalpolizei der Landespolizei hat weitere Ermittlungen mit einem Grossaufgebot übernommen. Die Ermittlungen würden in alle Richtungen geführt, teilte die Landespolizei am Mittwochabend weiter mit. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.