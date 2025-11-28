Polizei hebt Hanfplantage in Nürensdorf aus und verhaftet Betreiber
Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstag in Nürensdorf eine illegale Hanfplantage mit mehr als 8000 Pflanzen entdeckt. Zwei Betreiber wurden vorübergehend festgenommen.
(Keystone-SDA) Mitarbeitende der Zürcher Kantonspolizei kontrollierten am Donnerstag in Nürensdorf eine Indooranlage für CBD-Hanf, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Anstelle von erlaubtem CBD-Hanf hätten sie jedoch mehr als 8000 THC-haltige Hanfpflanzen angetroffen.
Zudem wurden mehr als 14 Kilogramm konsumfertiges Marihuana und mehr als 2000 getrocknete Pflanzen entdeckt. Zwei Betreiber der Anlage, ein 28-jähriger Schweizer und ein 37-jähriger Bulgare, wurden verhaftet und nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft übergeben. Die Hanfpflanzen wurden fachgerecht entsorgt, die Anlage abgebaut und das Marihuana sichergestellt.