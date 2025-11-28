Polizei hebt Hanfplantage in Nürensdorf aus und verhaftet Betreiber

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstag in Nürensdorf eine illegale Hanfplantage mit mehr als 8000 Pflanzen entdeckt. Zwei Betreiber wurden vorübergehend festgenommen.

(Keystone-SDA) Mitarbeitende der Zürcher Kantonspolizei kontrollierten am Donnerstag in Nürensdorf eine Indooranlage für CBD-Hanf, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Anstelle von erlaubtem CBD-Hanf hätten sie jedoch mehr als 8000 THC-haltige Hanfpflanzen angetroffen.

Zudem wurden mehr als 14 Kilogramm konsumfertiges Marihuana und mehr als 2000 getrocknete Pflanzen entdeckt. Zwei Betreiber der Anlage, ein 28-jähriger Schweizer und ein 37-jähriger Bulgare, wurden verhaftet und nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft übergeben. Die Hanfpflanzen wurden fachgerecht entsorgt, die Anlage abgebaut und das Marihuana sichergestellt.