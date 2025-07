Polizei in Frankreich findet Ehepaar und erwachsene Tochter tot auf

Keystone-SDA

Die französische Polizei hat in dem Dorf Bâtie-Neuve in dem Département Hautes-Alpes im Südosten Frankreichs ein älteres Ehepaar und ihre erwachsene Tochter tot aufgefunden. Sie seien erschossen worden, erklärte die Staatsanwältin Marion Lozac'hmeur am Sonntag.

(Keystone-SDA) «Zum jetzigen Zeitpunkt wird keine Hypothese ausgeschlossen», sagte die Gendarmerie der Nachrichtenagentur AFP. Das Alter des Ehepaares lag nach Angaben der Gendarmerie bei etwa 70 Jahren, das der Tochter bei etwa 30 Jahren. Die drei Leichen waren am Wohnort des Ehepaares gefunden worden. Die Feuerwehr hatte die Polizei gegen 18.30 Uhr alarmiert. Staatsanwältin Lozac’hmeur kündigte an, später am Montag «wahrscheinlich» weitere Einzelheiten des Falls mitzuteilen.