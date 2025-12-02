The Swiss voice in the world since 1935
Polizei in Vorarlberg sucht Schweizer Raser

Keystone-SDA

Die österreichische Polizei sucht einen Schweizer Autofahrer, der in der Nacht auf Samstag bei Dornbirn (A) mit 211 km/h über die Autobahn raste. Erlaubt waren 110 km/h. Einen 34-jährigen Deutschen, der mit 240 km/h unmittelbar vor dem Schweizer fuhr, konnten die Polizisten anhalten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ermittlungen zur Identität des Lenkers mit Schweizer Nummernschildern seien im Gang, schrieb die Landespolizei Vorarlberg am Dienstag in einer Mitteilung.

Das Fahrzeug des Deutschen sei vorläufig beschlagnahmt worden. Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben.

