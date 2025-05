Polizei klärt Ursachen zweier Brandfälle im Luzerner Wiggertal

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat die Ursachen von zwei Bränden in Langnau bei Reiden und Nebikon geklärt. In beiden Fällen wurde eine Person verletzt, als sie versuchte, das Feuer zu löschen.

(Keystone-SDA) Beim Wohnhausbrand im Gebiet Altental in Langnau bei Reiden sei der Brand wegen nicht vollständig erloschener Asche entstanden, welche nicht fachgerecht in einem Kunststoffbehälter entsorgt wurde, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Brand in einem Einfamilienhaus am Rüsselweg in Nebikon ist laut Communiqué auf «herumfliegendes Glut» eines Grills zurückzuführen, der sich in der Nähe des Hauses befand. Das hätten Abklärungen der Brandermittler der Luzerner Polizei ergeben, hiess es weiter.

Die Brände in Langnau bei Reiden und Nebikon passierte am Wochenende vom 10. und 11. Mai.