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Polizei nimmt in Muolen SG jungen Autodieb fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat in der Nacht auf Freitag in Muolen einen 18-jährigen Franzosen festgenommen. Der Mann versuchte, in eine Autogarage einzubrechen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann sei beim Versuch, Luxusautos zu stehlen, in flagranti erwischt worden, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung. Er schlug die Scheibe eines Rolltors ein und verschaffte sich dadurch Zugang zum Garagenbetrieb.

Aufgrund der Alarmanlage flüchtete er nach draussen, wo er festgenommen werden konnte. Die Polizei ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft die Hintergründe und prüft, ob der Festgenommene im Zusammenhang mit weiteren Delikten steht.

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