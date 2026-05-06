Polizei nimmt in Romanshorn TG einen bewaffneten Mann fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Mittwoch in Romanshorn einen bewaffneten Mann festgenommen. Er verschanzte sich in seiner Wohnung und drohte mit dem Einsatz von Waffen.

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(Keystone-SDA) Die Polizei wollte um sieben Uhr am Wohnort des Mannes eine Kontrolle durchführen, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau heisst. Dabei habe er sich in seiner Wohnung eingeschlossen.

Eine Verhandlungsgruppe der Polizei nahm daraufhin Kontakt zum 37-Jährigen auf. Weil Gefahr bestanden habe, dass er sich etwas antun könnte und er im Besitz von Waffen war, griff schliesslich eine Spezialeinheit ein. Sie nahm den Mann nach 12 Uhr fest.

Der psychisch auffällige Schweizer wurde laut Mitteilung in ärztliche Obhut gebracht und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Während des Einsatzes wurde das Gebiet um die betroffene Liegenschaft abgesperrt. Die Feuerwehr Romanshorn erstellte eine Umleitung. Verletzt wurde niemand.