Polizei nimmt Mann nach Verfolgungsjagd in Kaiseraugst AG fest

Keystone-SDA

Ein 30-jähriger Autofahrer hat sich am Pfingstmontag in Sissach BL einer Polizeikontrolle entzogen und nach einer Verfolgungsjagd in Kaiseraugst AG einen Selbstunfall verursacht. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Mann aus dem Fahrzeug. Die Polizei nahm ihn fest.

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(Keystone-SDA) Eine Patrouille wollte den Lenker um 16.15 Uhr auf der A22 in Sissach kontrollieren, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer habe jedoch die Anhaltezeichen missachtet und sei auf die Autobahn A2 in Richtung Basel geflüchtet.

Während der Flucht sichtete eine weitere Patrouille den Wagen in Giebenach BL. Dort kollidierte der Flüchtende seitlich mit dem Polizeifahrzeug und setzte seine Fahrt fort. Die Flucht führte über Augst und Kaiseraugst auf einen Radweg, wo das Auto gemäss Communiqué gegen einen Baum prallte und im Wald zum Stillstand kam.

Der 30-jährige Lenker musste von der Feuerwehr aus dem eingeklemmten Fahrzeug befreit werden. Die Sanität brachte ihn nach seiner Festnahme durch die Baselbieter Polizei in ein Spital. Am Personenwagen entstand Totalschaden.