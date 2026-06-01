Polizei nimmt zwei Männer nach Einbruch in Ringgenberg fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat am vergangenen Mittwochabend in Ringgenberg zwei Männer festgenommen. Sie stehen im Verdacht, in eine Holzbaufirma eingebrochen zu sein, wie die Polizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Einbruchmeldealarm ging gegen 23.15 Uhr bei der Polizei ein. Vor Ort trafen die ausgerückten Einsatzkräfte niemanden mehr an. Sie stellten jedoch eine stark beschädigte Türe im Eingangsbereich des Gebäudes fest, wie die Polizei am Montag in einer Mitteilung schrieb. Zudem sei die Türe zu den Büroräumlichkeiten im ersten Obergeschoss aufgebrochen und die Räumlichkeiten seien durchsucht worden.

Im Rahmen der eingeleiteten Nachsuche hielt die Polizei zwei Männer an. Diese konnte sie anhand von Videobildern aus dem betroffenen Gebäude identifizieren.

Die Polizei nahm die beiden 23 und 40 Jahre alten Männer vorläufig fest und stellte das mutmassliche Deliktsgut sicher.