Polizei räumt besetzte Gebäude an der Universität Basel

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Montagmorgen die von Sympathisantinnen und Sympathisanten des palästinensischen Volks besetzten Gebäude der Uni Basel geräumt. 20 Personen, die sich vor den Gebäuden befanden wurden kontrolliert und mit einem Platzverweis belegt.

In den Gebäuden am Petersgraben befanden sich keine Personen, wie die Polizei auf X mitteilte. Der Verkehr bleibe aktuell noch eingeschränkt. Aufgrund des Polizeieinsatzes war der Verkehr am frühen Montagmorgen am Petersgraben für den individuellen und den öffentlichen Verkehr gesperrt.