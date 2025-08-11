Polizei setzt in Bern Taser gegen Mann ein

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat am Samstagmorgen einen Mann mit einem Taser gestoppt. Dieser hatte sich nach einem Streit zwischen mehreren Personen geweigert, sein Messer beiseite zu legen.

(Keystone-SDA) Sie sei gegen 9.15 Uhr über eine Streiterei zwischen mehreren Personen bei der Heiliggeistkirche in der Berner Innenstadt informiert worden, schrieb die Polizei am Montag in einer Mitteilung.

Die Einsatzkräfte trafen daraufhin einen Mann mit einem Messer an. Dieser verfolgte einen weiteren Mann, der ebenfalls ein Messer bei sich trug. Einer der beiden habe sich daraufhin der Kontrolle widersetzt, indem er wiederholt nicht auf verbale Anweisungen reagiert habe, hiess es weiter. Die Polizei setzte gegen den Mann einen Taser ein und stellte ein Messer sicher.

Den zweiten Mann kontrollierte die Polizei ebenfalls. Sie stellte ein weiteres Messer sicher.