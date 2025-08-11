The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Polizei setzt in Bern Taser gegen Mann ein

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat am Samstagmorgen einen Mann mit einem Taser gestoppt. Dieser hatte sich nach einem Streit zwischen mehreren Personen geweigert, sein Messer beiseite zu legen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sie sei gegen 9.15 Uhr über eine Streiterei zwischen mehreren Personen bei der Heiliggeistkirche in der Berner Innenstadt informiert worden, schrieb die Polizei am Montag in einer Mitteilung.

Die Einsatzkräfte trafen daraufhin einen Mann mit einem Messer an. Dieser verfolgte einen weiteren Mann, der ebenfalls ein Messer bei sich trug. Einer der beiden habe sich daraufhin der Kontrolle widersetzt, indem er wiederholt nicht auf verbale Anweisungen reagiert habe, hiess es weiter. Die Polizei setzte gegen den Mann einen Taser ein und stellte ein Messer sicher.

Den zweiten Mann kontrollierte die Polizei ebenfalls. Sie stellte ein weiteres Messer sicher.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft