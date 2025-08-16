Polizei stoppt in Biel einen Mann mit Messer
In Biel hat am Samstagmittag ein Mann mit einem Messer für Aufregung gesorgt. Die Polizei stoppte ihn mit einem Taser.
(Keystone-SDA) Gegen Mittag ging bei der Kantonspolizei die Meldung ein, dass ein Mann mit einem Messer unterwegs war und sich auffällig verhielt. Als die ausgerückten Polizistinnen und Polizisten den Mann kontrollieren wollten, widersetzte er sich der Kontrolle, wie die Kantonspolizei mitteilte.
Er reagierte demnach wiederholt nicht auf die verbalen Anweisungen und bedrohte die Einsatzkräfte. Erst mit Hilfe eines Tasers konnte er überwältigt werden. Der Mann wurde anschliessend durch eine Patrouille der Kantonspolizei Bern ins Spital gebracht.
Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge blieb er unverletzt und wurde später in eine geeignete Institution überführt.