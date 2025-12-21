Polizei stoppt zehn Fahrunfähige bei Kontrolle im Kanton Zürich

Bei einer Grosskontrolle im Kanton Zürich hat die Polizei am Freitagabend zehn fahrunfähige Personen am Steuer erwischt. Sechs von ihnen waren alkoholisiert, vier standen unter Drogeneinfluss, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

(Keystone-SDA) Sieben Personen mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben, wie es weiter heisst. Zudem kam es zu weiteren Verzeigungen, etwa wegen des Bedienens eines Mobiltelefons während der Fahrt oder unerlaubter technischer Änderungen am Fahrzeug.

Auch Verstösse gegen die Arbeits- und Ruhezeitbestimmungen wurden geahndet. Sieben Ordnungsbussen wurden laut der Polizei wegen unterschiedlicher Übertretungen ausgestellt.

Insgesamt wurden innert drei Stunden an verschiedenen Standorten im Kantonsgebiet rund 80 Fahrzeuge und deren Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert. Der Schwerpunkt der Kontrolle, welche die Kantonspolizei und die kommunalen Polizeikorps gemeinsam durchführten, lag laut der Mitteilung auf der Fahrfähigkeit.