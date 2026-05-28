The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Polizei verhaftet mutmasslichen Heroinhändler in Näfels GL

Keystone-SDA

Bei einer Hausdurchsuchung in Näfels hat die Glarner Polizei rund ein Kilogramm Heroin sichergestellt. Die Polizei nahm daraufhin einen 20-Jährigen fest.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zur Hausdurchsuchung kam es gemäss einer Mitteilung aufgrund eines vermuteten Betäubungsmittelhandels. Deshalb führte die Polizei am 8. Mai eine Hausdurchsuchung bei einem 20-jährigen Albaner durch. Dabei wurde neben Heroin auch 1700 Franken Bargeld sichergestellt.

Der Mann wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen der Kantonspolizei Glarus dauern an.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft