Polizei verhaftet mutmasslichen Heroinhändler in Näfels GL

Keystone-SDA

Bei einer Hausdurchsuchung in Näfels hat die Glarner Polizei rund ein Kilogramm Heroin sichergestellt. Die Polizei nahm daraufhin einen 20-Jährigen fest.

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(Keystone-SDA) Zur Hausdurchsuchung kam es gemäss einer Mitteilung aufgrund eines vermuteten Betäubungsmittelhandels. Deshalb führte die Polizei am 8. Mai eine Hausdurchsuchung bei einem 20-jährigen Albaner durch. Dabei wurde neben Heroin auch 1700 Franken Bargeld sichergestellt.

Der Mann wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen der Kantonspolizei Glarus dauern an.