Polizei verhaftet Schwarzarbeiter auf Baustelle in Unterterzen SG

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Montagvormittag fünf Männer auf einer Baustelle in Unterterzen festgenommen. Vier Kosovaren und ein Nordmazedonier besassen weder eine Aufenthalts- noch eine Arbeitsbewilligung.

(Keystone-SDA) Die Kontrolle fand zusammen mit dem kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit bei einem Mehrfamilienhaus statt, in dem acht Wohnungen umgebaut werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte.

Das Migrationsamt verfügte gegen die Männer eine Wegweisung aus der Schweiz. Beim Staatssekretariat für Migration wurde ein Einreiseverbot beantragt. Die fünf Männer wurden ausserdem bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Die Arbeitgeber werden aufgrund der Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung zur Anzeige gebracht. Ob auch Verstösse im Bereich der Abrechnung von Sozialversicherungsbeiträgen und der Quellensteuer vorliegen, wird laut Mitteilung abgeklärt.