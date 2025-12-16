The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Polizei verhaftet Schwarzarbeiter auf Baustelle in Unterterzen SG

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Montagvormittag fünf Männer auf einer Baustelle in Unterterzen festgenommen. Vier Kosovaren und ein Nordmazedonier besassen weder eine Aufenthalts- noch eine Arbeitsbewilligung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kontrolle fand zusammen mit dem kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit bei einem Mehrfamilienhaus statt, in dem acht Wohnungen umgebaut werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte.

Das Migrationsamt verfügte gegen die Männer eine Wegweisung aus der Schweiz. Beim Staatssekretariat für Migration wurde ein Einreiseverbot beantragt. Die fünf Männer wurden ausserdem bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Die Arbeitgeber werden aufgrund der Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Bewilligung zur Anzeige gebracht. Ob auch Verstösse im Bereich der Abrechnung von Sozialversicherungsbeiträgen und der Quellensteuer vorliegen, wird laut Mitteilung abgeklärt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft