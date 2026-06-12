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Polizeihund spürt drei mutmassliche Einbrecher in Kerzers FR auf

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Freiburg hat in Kerzers drei mutmassliche Einbrecher festgenommen. Ein Polizeihund spürte sie am Mittwoch nach einem Einbruch in der Nähe eines ehemaligen Schiessstandes auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Bewohnerin von Kerzers hatte zuvor mehrere Männer überrascht, die in ihr Wohnhaus eingebrochen waren. Die Frau schlug die Einbrecher in die Flucht.

Laut Polizei handelt es sich um einen 36-jährigen Libyer sowie zwei Algerier im Alter von 34 und 31 Jahren. Bei den mutmasslichen Tätern stellte die Polizei Schmuckstücke des Opfers sowie Bargeld sicher.

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