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Polizeiposten im Kanton Luzern wegen Gipfel teils geschlossen

Keystone-SDA

Wegen des Iran-USA-Gipfels auf dem Bürgenstock bleiben im Kanton Luzern am Montag und Dienstag mehrere Polizeiposten geschlossen. Die Einsatzbereitschaft der Luzerner Polizei sei dadurch nicht eingeschränkt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In allen Regionen des Kantons bleibe weiterhin ein Polizeiposten in der näheren Umgebung geöffnet, teilte die Luzerner Polizei am Sonntag mit. Die Gespräche auf dem Bürgenstock erforderten auch die Unterstützung der Luzerner Polizei.

Von der Schliessung betroffen seien lediglich Schaltergeschäfte. Für diverse Anzeigen stehe der Onlineposten www.suisse-epolice.ch zur Verfügung.

Ansonsten laufe der Betrieb regulär. Die Luzerner Polizei sei nach wie vor rund um die Uhr erreichbar und einsatzbereit. In dringenden Fällen könne der Notruf 117 gewählt werden.

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