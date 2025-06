Polizeiposten in Willisau LU zügelt in grössere Räumlichkeiten

Keystone-SDA

Am Montag, 16. Juni, bezieht die Luzerner Polizei ihren neuen Posten in Willisau. Dieser liegt unmittelbar neben dem bisherigen Standort in einem Neubau an der Bahnhofstrasse. Der vergrösserte Standort ist ab Mitte August der letzte Polizeiposten in der Region.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Dann wird auch der Polizeiposten Schötz aufgelöst und in den neuen Posten in Willisau integriert, wie die Luzerner Polizei am Freitag in einer Mitteilung schrieb.

Im Sommer 2023 wurde bereits der Polizeiposten in der Nachbargemeinde Zell LU geschlossen und mit Willisau zusammengeführt.

Die Luzerner Polizei setzt in der Region Willisau neu das sogenannte «Community Policing» ein. Speziell ausgebildete Polizistinnen und Polizisten mit langjähriger Erfahrung in der Region betreuen Gemeinden vollamtlich. Dies soll die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern verstärken.

Je eine Person ist dabei für den Kreis Schötz (sechs Gemeinden), den Kreis Willisau (drei Gemeinden) und den Kreis Zell (sechs Gemeinden) zuständig. Im Kreis Zell ist das «Community Policing» bereits seit dem 1. Juni 2023 entsprechend umgesetzt.

Die Reduktion und Zusammenschliessung der Polizeiposten ist Teil der Organisationsentwicklung «oe2030», welche der Kantonsrat 2022 beschlossen hatte. Die Polizistinnen und Polizisten sollen künftig mehr auf Patrouille sein und weniger hinter dem Schalter sitzen. Die Strategie beinhaltet auch eine Personalaufstockung.

Während des Umzugs bleibt der Willisauer Polizeiposten vom Donnerstag, 12. Juni, bis Sonntag, 15. Juni, geschlossen.