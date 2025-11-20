Polizeiwache im Berner Bahnhof zieht um

Keystone-SDA

Der Polizeiwache im Bahnhof Bern steht aufgrund der laufenden Umbauarbeiten ein Umzug bevor. Auf das Jahr 2029 hin zieht sie auf das Parkdeck um, wie die Berner Kantonsregierung am Donnerstag mitgeteilt hat.

1 Minute

(Keystone-SDA) Auf dem Parkdeck wird die Polizei Räumlichkeiten mit der Transportpolizei der SBB und der Einsatzzentrale des SBB-Sicherheitsdienstes teilen. Weiter wird die neue Wache grösser und zeitgemässer, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schrieb.

Er hat dem Kantonsparlament für die Jahre 2027-2038 einen jährlichen Kredit von 376’460 Franken für die Miete des neuen Standorts beantragt. Für den Ausbau, Umzug und die Beschaffung von neuem Mobiliar hat der Regierungsrat rund 6 Millionen Franken beantragt.

Der Grosse Rat wird sich in der Frühlingssession 2026 mit dem Geschäft befassen.