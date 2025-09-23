The Swiss voice in the world since 1935
Potenzielle Gefahr: Secret Service hebt Telekommunikationsnetzwerk aus

Keystone-SDA

Der amerikanische Secret Service hat eigenen Angaben zufolge ein umfangreiches Netzwerk elektronischer Geräte im Grossraum New York zerschlagen. Um etwa 16 Uhr deutscher Zeit am Dienstag sollte US-Präsident Donald Trump vor der UN-Vollversammlung sprechen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Behörde sprach davon, dass die Server mit zehntausenden SIM-Karten eine «unmittelbare Gefahr» für hochrangige Regierungsvertreter bei der gegenwärtig stattfindenden UN-Generaldebatte in Manhattan dargestellt hätten.

Im Rahmen der Ermittlungen seien über 300 sogenannte SIM-Server und rund 100.000 SIM-Karten an mehreren Standorten sichergestellt worden. Diese Geräte ermöglichten nicht nur anonyme Drohanrufe, sondern hätten auch genutzt werden können, um Mobilfunkmasten durch Überlastung ausser Betrieb zu setzen und verschlüsselte Kommunikation zwischen Kriminellen und deren Netzwerken zu ermöglichen. Erste Ermittlungen deuteten laut Secret Service auf Verbindungen zu ausländischen Staaten hin.

«Das Störpotenzial für unsere Telekommunikation durch dieses Gerätenetzwerk kann nicht überschätzt werden», sagte Geheimdienstchef Sean Curran. Das Netzwerk sei in einem Radius von rund 55 Kilometern um das Hauptquartier der Vereinten Nationen am East River in New York entdeckt worden.

