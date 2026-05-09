Präsenz der Kantonspolizeien Aargau und Zürich zeigt Wirkung

Keystone-SDA

Die Kantonspolizeien Aargau und Zürich haben in der Nacht auf Samstag im Grenzraum der beiden Kantone Personen und Fahrzeuge kontrolliert. Dies im Rahmen einer grossangelegten Präventions- und Fahndungsaktion.

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(Keystone-SDA) An verschiedenen Vekehrsknoten und exponierten Orten in den Kantonen Aargau und Zürich führte die Polizei von Freitagabend bis Samstagmorgen Kontrollen durch. Damit wollte sie den Kontroll- und Fahndungsdruck in einbruchsgefährdeten Gebieten sowie auf stark frequentierten Verkehrsachsen erhöhen, wie das Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau am Samstag mitteilte.

Ziel sei es, Einbruchsdiebstähle zu verhindern, gesuchte oder tatverdächtige Personen anzuhalten, Fahrzeuge zu kontrollieren und deren Lenkerinnen und Lenker auf ihre Fahrfähigkeit zu prüfen.

Unter den mehreren hundert kontrollierten Personen befanden sich drei Lenker, welche die Polizei aus dem Verkehr zog. Sie standen mutmasslich unter Drogeneinfluss. Fünf weitere Personen befanden sich unter anderem wegen Alkoholkonsums in fahrunfähigem Zustand. Einem Fahrer wurde noch vor Ort der Führerausweis abgenommen.

Insgesamt stellte die Polizei 15 Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz fest und sprach rund 40 Ordnungsbussen im Strassenverkehrsbereich aus. Hinzu kamen zwei Widerhandlungen gegen das Waffengesetz sowie eine Anzeige aufgrund des Ausländer- und Integrationsgesetzes.

Die beteiligten Polizeikorps zogen eine positive Bilanz. Die gemeinsame Aktion stärke die interkantonale Zusammenarbeit. Zudem sei der präventive Effekt solcher Schwerpunktaktionen von Bedeutung. Die Kantonspolizei Aargau verzeichnete in der Nacht auf Samstag lediglich einen Wohnungseinbruch. Das sei deutlich unter der Norm.