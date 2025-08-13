The Swiss voice in the world since 1935
Provisorisches Hotel im Lötschental für die Wintersaison geplant

Keystone-SDA

Nach dem Bergsturz von Ende Mai in Blatten im Wallis soll auf der Lauchernalp ein 3-Sterne-Hotel mit 45 bis 60 Betten errichtet werden. Geplant ist, das Hotel im Ski- und Wandergebiet oberhalb von Wiler bereits bis Weihnachten zu eröffnen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Lötschental Tourismus bestätigte am Mittwoch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht des Westschweizer Fernsehens RTS. Ziel ist es insbesondere, langjährigen Gästen eine Unterkunftsmöglichkeit zu bieten.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf vier Millionen Franken. «Die Frage der Finanzierung wird derzeit diskutiert», sagte Tourismusdirektor Mathias Fleischmann. «In zwei Wochen werden wir wissen, ob das Projekt für den kommenden Winter realisiert werden kann.»

