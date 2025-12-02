Putins Treffen mit Witkoff im Kreml endet nach fünf Stunden

Das Treffen von Kremlchef Wladimir Putin mit den US-Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner ist in Moskau nach etwa fünf Stunden zu Ende gegangen.

(Keystone-SDA) Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass aus dem Kreml. Dort warteten zahlreiche Reporter noch auf Äusserungen von russischer Seite. Im sozialen Netzwerk X nannte der russische Unterhändler Kirill Dmitrijew die Verhandlungen produktiv und fügte das Emoji einer Friedenstaube hinzu.

Witkoff sei aus dem Kreml in die US-Botschaft in Moskau gefahren, berichteten russische Medien. Der Sondergesandte Witkoff und Kushner als Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump sollten im Kreml den derzeitigen Stand des amerikanischen Friedensplans vortragen. Die genauen Inhalte sind öffentlich nicht bekannt.

Ende November war ein Friedensplan mit 28 Punkten publik geworden. Er hat aber in den vergangenen Tagen Änderungen durchlaufen, weil für die Ukraine wie für die europäischen Staaten viele Vorschläge nicht annehmbar waren. Zuletzt hatten die USA und die Ukraine bilateral an dem Plan gearbeitet.

Putin hat seine Truppen vor mehr als dreieinhalb Jahren in der Ukraine einmarschieren lassen.