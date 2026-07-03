Quad-Fahrer verletzt sich bei Unfall in Wangen SZ

Keystone-SDA

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Ein 39-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Wangen SZ mit seinem Quad verunfallt und hat sich dabei unbestimmte Verletzungen zugezogen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Spital, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr auf der Zürichstrasse, als der Mann von Lachen her in Richtung Wangen fuhr. Kurz vor dem Gätzibach touchierte das Quad aus bislang ungeklärten Gründen den rechten Strassenrand.

Das Fahrzeug beschädigte in der Folge einen Zaun, überschlug sich und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Lenker sei dabei vom Quad geschleudert worden, hiess es weiter. Die genaue Unfallursache werde nun durch die Kantonspolizei Schwyz abgeklärt.