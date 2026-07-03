The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Quad-Fahrer verletzt sich bei Unfall in Wangen SZ

Keystone-SDA

Ein 39-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Wangen SZ mit seinem Quad verunfallt und hat sich dabei unbestimmte Verletzungen zugezogen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Spital, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr auf der Zürichstrasse, als der Mann von Lachen her in Richtung Wangen fuhr. Kurz vor dem Gätzibach touchierte das Quad aus bislang ungeklärten Gründen den rechten Strassenrand.

Das Fahrzeug beschädigte in der Folge einen Zaun, überschlug sich und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Lenker sei dabei vom Quad geschleudert worden, hiess es weiter. Die genaue Unfallursache werde nun durch die Kantonspolizei Schwyz abgeklärt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft