Rückreiseverkehr sorgt für langen Stau vor Gotthard-Südportal

Keystone-SDA

Vor dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels hat sich der Verkehr am Samstag während mehrerer Stunden auf einigen Kilometern Länge gestaut. Bis zu elf Kilometer lang war die Kolonne am Mittag in der Leventina im Tessin.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Für Reisende in Richtung Norden ergab das einen Zeitverlust von bis zu einer Stunde und 49 Minuten, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf seiner Internetseite und in Staumeldungen auf dem Kurznachrichtendienst X schrieb. Es gab Rückstaus nicht nur bei Airolo TI, sondern auf mehreren Autobahnabschnitten.

Den Autofahrerinnen und Autofahrern wurde empfohlen, in Richtung Zürich auf die Autobahn A 13 auszuweichen, also die San-Bernardino-Route über Graubünden zu nehmen. Die Autobahneinfahrt in Richtung Gotthard wurde bei Airolo TI gesperrt.

Der TCS rechnete in seinen Verkehrsprognosen für diesem Sommer mit sehr starkem Rückreiseverkehr an den August-Wochenenden. Noch bis zum 23./24. August dürfte es demzufolge bei Airolo an Samstagen und Sonntagen zu langen Staus kommen.

Die Staus dürften mit den Sommerferien zu tun haben, die im In- und Ausland da und dort zu Ende gehen. Wie aus Unterlagen der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen- und -direktorenkonferenz hervorgeht, der Unterricht beginnt in gut einem Dutzend Kantone am kommenden Montag in allen oder in einem Teil der Schulen wieder.

Zu Fahrzeugkolonnen kam es am Samstag auch vor dem Gotthard-Nordportal. Auf diesem Teilstück der Autobahn A2 im Kanton Uri staute sich der Verkehr am Samstagmittag auf drei Kilometern Länge. Das bedeutete einen Zeitverlust von bis zu 30 Minuten.