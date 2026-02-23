Radio 32 verlegt Studio von Solothurn nach Aarau

Keystone-SDA

Der private Radiosender Radio 32 wird seinen Studiobetrieb Ende 2026 von Solothurn nach Aarau verlegen. Trotz des Standortwechsels sollen die regionale Verankerung und das Programmprofil des Senders unverändert bleiben, wie das Medienunternehmen CH Media mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Modernisierung der Infrastruktur sei der Hauptgrund für den Umzug, hiess es am Montag in einer Medienmitteilung. Die Studiotechnik in Solothurn habe das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

Durch den Wechsel nach Aarau könne das Team eine bestehende moderne Infrastruktur nutzen. In Aarau werden bereits Radio Argovia und der Regionalsender Tele M1 produziert, die beide zu CH Media gehören.

Der Entscheid für den Wechsel des Studios nach Aarau sei Teil einer langfristigen Planung. Am bisherigen Studiostandort südlich des Bahnhofs in Solothurn sei eine Arealentwicklung vorgesehen. Ein Auszug wäre gemäss CH Media in den nächsten Jahren ohnehin nötig geworden.

Radio 32 soll Radio 32 bleiben

Die regionale Identität von Radio 32 bleibe gewahrt, hält das Medienunternehmen weiter fest. Der Standortwechsel habe keinen Einfluss auf die Ausrichtung des Radios, wird Programmleiter Dominik Sutter in der Medienmitteilung zitiert.

Es flössen weiterhin regionale Themen, Veranstaltungen und Stimmen aus dem Mittelland in die Berichterstattung ein. Die vertrauten Moderatorinnen und Moderatoren sowie das bestehende Musikprofil blieben unverändert. Auch die Arbeitsplätze blieben bestehen. CH Media übernahm im Jahr 2020 die Mehrheit der Radio 32 AG.