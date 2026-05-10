Raphael Golta ist Zürichs neuer Stadtpräsident

Keystone-SDA

Raphael Golta ist neuer Stadtpräsident von Zürich. Er ist am Sonntag als einziger Kandidat im zweiten Wahlgang angetreten. Der Sozialdemokrat folgt auf Corine Mauch, die 17 Jahre lang Stadtpräsidentin war.

1 Minute

(Keystone-SDA) Golta erhielt 41’098 Stimmen. 9481 weitere Stimmen gingen an Vereinzelte.

Im ersten Wahlgang am 8. März setzte sich der 50-Jährige deutlich von der Konkurrenz ab. Er erzielte 54’832 Stimmen, verfehlte das absolute Mehr von 57’562 Stimmen jedoch um 2’730 Stimmen.

Sein stärkster Herausforderer, FDP-Kandidat Përparim Avdili, erreichte nur 28’053 Stimmen. Da er den Einzug in die Stadtregierung verpasste, konnte er im zweiten Wahlgang aber nicht mehr antreten.

Andere gewählte Stadtratsmitglieder, etwa FDP-Kollege Michael Baumer, verzichteten auf eine Kandidatur. Damit blieb Golta der einzige offizielle Kandidat. Abgegebene Stimmen zählten nur, wenn die Stimmberechtigten den Namen eines gewählten Stadtratmitglieds aufschrieben.