Raphael Hefti wird Paul Boesch Kunstpreis 2026 verliehen

Raphael Hefti wird mit dem Paul-Boesch-Kunstpreis 2026 ausgezeichnet Keystone-SDA

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Im Kunstmuseum Bern wird am 25. August der Paul-Bosch-Preis verliehen. Mit Raphael Hefti werde in diesem Jahr ein bildender Künstler ausgezeichnet, dessen Werke eine ganz eigene ästhetische Sprache sprechen, wie das Kunstmuseum Bern schrieb.

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(Keystone-SDA) Gemäss dem Kunstmuseum zählt der 1978 in Biel BE geborene Raphael Hefti zu den profiliertesten Schweizer Kunstschaffenden seiner Generation. Nach einer Lehre zum Elektroniker studierte Hefti an der Ecole cantonale d’art (ECAL) in Lausanne und an der Slade School of Fine Art in London.

Im Zentrum seines Schaffens stehe die Auseinandersetzung mit industriellen Materialien und Herstellungsprozessen. In Heftis Werken würden die Grenzen zwischen Kunst, Handwerk und Industrie neu ausgelotet, teilte das Museum am Dienstag mit.

Seit 2016 wird der Paul Boesch Kunstpreis jährlich an Schweizer Kunstschaffende aus dem Bereich der Bildenden Kunst verliehen. Die Stiftung wurde 2014 auf Initiative von Liselotte Boesch, der Tochter des Künstlers Paul Boesch, gegründet.

Der Preis ist mit 50’000 Franken dotiert. Damit verbunden ist der Ankauf eines Werkes, das in die Sammlung des Kunstmuseums Bern übergeht.