Raser auf der Autobahn bei Heimberg BE mit Tempo 221 km/h erwischt

Keystone-SDA

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Ein Autofahrer ist am 1. Juni auf der A6 bei Heimberg BE mit einer Geschwindigkeit von 221 km/h gemessen worden. Der 28-jährige amerikanische Staatsbürger wurde im Kanton Waadt angehalten und muss sich nun vor der Justiz verantworten.

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(Keystone-SDA) Die Radarmessung erfolgte auf der A6 zwischen Kiesen und Heimberg in Fahrtrichtung Thun, wie die Staatsanwaltschaft Oberland am Mittwoch mitteilte. Auf diesem Strassenabschnitt beträgt die Höchstgeschwindigkeit 120 km/h.

Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz betrug die gemessene Geschwindigkeit 221 km/h. Der Beschuldigte sei geständig, das Auto zum besagten Zeitpunkt gelenkt zu haben, heisst es in der Mitteilung.