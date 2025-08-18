Rastplatz Därligen bis Ende 2026 gesperrt
Der Rastplatz Därligen auf der Autobahn A8 im Berner Oberland wird bis voraussichtlich Ende 2026 für den Verkehr gesperrt. Bis dahin dient er als Installationsplatz für Schutzbauten.
(Keystone-SDA) Die A8 ist zwischen Därligen und Interlaken diversen Naturgefahren ausgesetzt, etwa Hochwasser, Steinschlag und Murgängen. Nun sollen verschiedene Schutzbauten angepasst oder neu errichtet werden, wie das Bundesamt für Strassen am Montag mitteilte. Durch diese Massnahmen werde auch die nahe Bahnline besser geschützt.
Erste Vorbereitungsarbeiten wurden Anfang August gestartet. Ab dem 25. August wird der Rastplatz Därligen für den Verkehr gesperrt. Der Rastplatz befindet sich im Portfolio des Bundesamtes. Es brauche also kein zusätzliches Land für einen Installationsplatz, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Baustellenverkehr kann über die Nationalstrasse abgewickelt werden.
Da der Rastplatz Thun-Buchholz bereits als Installationsplatz genutzt wird und der Rastplatz Glooten bei Iseltwald saniert wird, stehen Reisenden am Thuner und Brienzersee vorübergehend weniger Rastplätze zur Verfügung. Der Rastplatz Glooten kann voraussichtlich Ende Jahr wieder eröffnet werden.