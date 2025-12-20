The Swiss voice in the world since 1935
Rauch-Entwarnung nach Dachstockbrand in Beringen SH

Keystone-SDA

Nach einem Dachstockbrand in einem einem Wohn- und Geschäftshaus in Beringen im Kanton Schaffhausen in der Nacht auf Samstag mit erneuter starker Rauchentwicklung am Nachmittag haben die Behörden am Samstagabend schliesslich Entwarnung gegeben. Verletzte gab es nicht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den Nachlöscharbeiten sei es erneut zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, hatte es bei der Schaffhauser Kantonspolizei am Nachmittag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA geheissen. Löscharbeiten seien im Gang. Die Polizei bestätigte damit die Meldung der Warn-App Alertswiss. Die Bevölkerung wurde darin angehalten, Türen und Fenster zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Im Laufe der Löscharbeiten in der Nacht auf Samstag hatte sich das Feuer auf die ganzen oberen Etagen ausgebreitet. Der Dachstock stand in Vollbrand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren die Bewohner ausser Haus. Am frühen Morgen hiess es auf Alertswiss, es bestehe keine Gefahr mehr.

Die Menschen im Gebäude – ein Restaurant und ein Hotel – hätten sich selbst in Sicherheit bringen können, sagte ein Sprecher des Feuerinspektorats zu Keystone-SDA. Im Dachstock hielt sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand auf.

