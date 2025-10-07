Reality-Star Carmen Geiss folgt ihren Töchtern nach Zürich

Keystone-SDA

Reality-Star Carmen Geiss ist ihren Töchtern nach Zürich gefolgt. Wie auch Shania und Davina hat sie im Zürcher Luxushotel Five am Fusse des Üetlibergs eingecheckt.

(Keystone-SDA) Wie schon ihre Töchter postete sie ein Bild des Willkommensgrusses, der in ihrem Zimmer auf sie wartete. Auf Instagram zu sehen war neben süssen Leckereien auch eine Bild-Collage von ihr und ihrem Ehemann Robert. Blick online berichtete am Dienstag zuerst.

In der Caption ihres Beitrags schrieb Carmen, dass sie lediglich für eine Nacht in Zürich sein werde. Sie schwärmte von ihrem Hotel. Sie habe sich «sofort wie zu Hause» gefühlt, und das italienische Restaurant habe wie eine Reise nach «Bella Italia» geschmeckt, so die 60-Jährige.

Weshalb die Familie Geiss nach Zürich gereist ist und ob Robert sich auch in der Limmatstadt befindet, ist unklar. Noch am Sonntag war die Familie in der Nähe von St. Tropez und feierte das Sommer-Closing des Beachclubs Loulou. Auffallend waren die roten Baseballcaps der Familienmitglieder mit dem Schriftzug «Make Saint Tropez Great Again», wie auf Social-Media zu sehen war.

Die Familie Geiss gibt seit 2011 mit ihrer TV-Show «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie» Einblicke in ihr Jetset-Leben.