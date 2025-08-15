The Swiss voice in the world since 1935
Reese Witherspoon über «chaotische Reise» als Mutter

Keystone-SDA

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon hat über ihr Leben als Mutter mitsamt Pannen und Grenzerfahrungen geschrieben. "Jemand hat mich gefragt, wie es aussieht, drei Kinder grosszuziehen und gleichzeitig eine Karriere in Hollywood aufzubauen", schrieb die 49-Jährige auf Instagram. Ihr Leben beinhalte "viel gemeinsame Zeit in Wohnwagen" sowie "ständige Karriere-Ratschläge" ihrer Kinder, berichtet Witherspoon in humorvollem Ton. Ein Bild zeigt einen Chatverlauf mit ihrem Sohn, der sie darauf aufmerksam macht, dass sie sich unbeabsichtigt auf Instagram live geschaltet habe.

(Keystone-SDA) Dankbar für «schöne, chaotische Reise»

Ihr Leben sei manchmal auch «wirklich hart» gewesen, erklärte Witherspoon ihren 30 Millionen Followern. «Ich habe geweint, nachdem ich 14 bis 17 Stunden gearbeitet hatte, manchmal sogar die ganze Nacht durch, und bin trotzdem früh aufgestanden, um die Kinder zur Schule zu fahren. Ich war wahnsinnig müde.» Es sei zusammenfassend «manchmal schwierig» gewesen, «aber durch meine Kinder habe ich gelernt, was im Leben wirklich wichtig ist». «Ich bin dankbar, gemeinsam mit anderen Müttern diese schöne, chaotische Reise zu erleben», schrieb Witherspoon.

Die «The Morning Show»-Schauspielerin hat mit ihrem früheren Ehemann Ryan Phillippe eine Tochter und einen Sohn, mit ihrem Ex-Mann Jim Toth hat sie einen weiteren Sohn.

