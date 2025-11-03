Reformierte Kirche gibt Studie zu internem Missbrauch in Auftrag

Keystone-SDA

Die evangelisch-reformierte Kirche der Schweiz lässt mit einer wissenschaftlichen Studie sexuellen und spirituellen Missbrauch in dieser Kirche aufarbeiten. Das Kirchenparlament hat am Montag den Kirchenrat beauftragt, eine solche Studie durchführen zu lassen.

(Keystone-SDA) Die Synode bewilligte für dieses Projekt ein Kostendach von 250’000 Franken, wie Kirchen-Mediensprecher Stephan Jütte am Rand der Herbstsynode auf Anfrage bekanntgab. Die Studie soll Ende 2027 vorliegen.

Nach diesem Entscheid wird sexueller und spiritueller Missbrauch auch in der evangelisch-reformierten Kirche der Schweiz (EKS) aufgearbeitet. Im September 2023 zeigte eine Studie der Universität Zürich, dass es in der katholischen Kirche der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu über tausend Fällen von sexuellem Missbrauch kam.

Zudem ergab eine Studie der reformierten Kirche Deutschlands, dass auch innerhalb dieser Kirche Missbräuche begangen wurden. EKS-Präsidentin Rita Famos sagte in der Folge, sie habe von vielen Fällen auch in der Schweizer reformierten Kirche gehört.