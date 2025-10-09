The Swiss voice in the world since 1935
Rega fliegt Mann nach einem Tauchgang im Walensee in ein Spital

Keystone-SDA

Die Rega hat am Mittwoch einen 65-jährigen Mann nach einem Tauchgang im Walensee in der Nähe von Mols SG in eine Spezialklinik geflogen. Der Mann klagte über Schmerzen im Bauch- und Rückenbereich, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag schrieb.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Der Taucher zeigte wenige Minuten nach dem Tauchgang Symptome einer Dekompressionskrankheit», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Ein zu schneller Aufstieg beim Tauchen könne zu einer solchen Krankheit führen.

Bei der Dekompressionskrankheit sammeln sich Gasblasen im Körper, die Schäden am Gewebe verursachen können.

Für die Landung der Rega musste die Walenseestrasse kurzzeitig gesperrt werden, hiess es im Communiqué weiter.

