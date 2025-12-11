The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Regionalkonferenz Bern-Mittelland erarbeitet Güterverkehrskonzept

Keystone-SDA

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland (RKBM) will ein Güterwirtschaftsverkehrs- und Logistikkonzept ausarbeiten. Dieses soll künftig die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden abstimmen, wie die RKBM am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das regionale Konzept soll die Funktionsfähigkeit des Güterverkehrs sichern und die damit verbundenen Belastungen reduzieren. Für die Entwicklung des Konzepts stimmte die Regionalversammlung am Donnerstag ohne Gegenstimmen einem Verpflichtungskredit von 70’000 Franken zu.

Weiter genehmigten die 58 im Gemeindesaal Schlossgut in Münsingen anwesenden Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten das Budget 2026. Der Gesamtaufwand der RKBM beträgt 10,5 Millionen Franken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft