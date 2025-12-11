Regionalkonferenz Bern-Mittelland erarbeitet Güterverkehrskonzept

Keystone-SDA

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland (RKBM) will ein Güterwirtschaftsverkehrs- und Logistikkonzept ausarbeiten. Dieses soll künftig die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden abstimmen, wie die RKBM am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Das regionale Konzept soll die Funktionsfähigkeit des Güterverkehrs sichern und die damit verbundenen Belastungen reduzieren. Für die Entwicklung des Konzepts stimmte die Regionalversammlung am Donnerstag ohne Gegenstimmen einem Verpflichtungskredit von 70’000 Franken zu.

Weiter genehmigten die 58 im Gemeindesaal Schlossgut in Münsingen anwesenden Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten das Budget 2026. Der Gesamtaufwand der RKBM beträgt 10,5 Millionen Franken.