Regionalpolizei nimmt mutmasslichen Dieb in Frick AG fest

Keystone-SDA

Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag in Frick AG einen 21-jährigen Mann bei einem versuchten E-Bike-Diebstahl festgenommen. Der Mann war bereits zur Fahndung ausgeschrieben.

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(Keystone-SDA) Beim Festgenommenen handelt es sich um einen ägyptischen Asylbewerber, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte.

Die Videoüberwachung eines Einfamilienhauses in Frick habe kurz nach Mitternacht, einen Unbekannten gefilmt, der sich an parkierten Autos zu schaffen gemacht habe. Von der Kamera alarmiert, hätten die Hausbewohner die Polizei gerufen, hiess es weiter.

Auf der Fahndung hat eine Patrouille der Regionalpolizei Oberes Fricktal gemäss Mitteilung in der Nähe einen Mann gesichtet, der bei einem Haus in der Nähe versucht hat, mit einer Gartenschere das Schloss eines E-Bikes aufzubrechen. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen.