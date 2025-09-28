Reichenburg SZ kann sich Landreserve sichern
Die Stimmberechtigten der Gemeinde Reichenburg haben dem Kauf der Liegenschaft Halder zugestimmt, und zwar mit einem Ja-Stimmenanteil von 72 Prozent.
(Keystone-SDA) 892 unterstützten den Kauf der 20’568 Quadratmeter grossen Parzelle Halder, 342 lehnten ihn ab, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte. Die Stimmbeteiligung betrug 51,4 Prozent.
Der Landerwerb kostet die Gemeinde 3,3 Millionen Franken. Die Stimmberechtigten hatten im März 2023 das Grundstück in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen umgezont. Die Gemeinde benötige das Areal als Landreserve für neue Schulbauten, wurde der Kauf begründet.