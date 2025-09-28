The Swiss voice in the world since 1935
Reichenburg SZ kann sich Landreserve sichern

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Reichenburg haben dem Kauf der Liegenschaft Halder zugestimmt, und zwar mit einem Ja-Stimmenanteil von 72 Prozent.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) 892 unterstützten den Kauf der 20’568 Quadratmeter grossen Parzelle Halder, 342 lehnten ihn ab, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte. Die Stimmbeteiligung betrug 51,4 Prozent.

Der Landerwerb kostet die Gemeinde 3,3 Millionen Franken. Die Stimmberechtigten hatten im März 2023 das Grundstück in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen umgezont. Die Gemeinde benötige das Areal als Landreserve für neue Schulbauten, wurde der Kauf begründet.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

