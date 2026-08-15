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Rennradfahrer nach Sturz in Trogen AR lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

Ein 31-jähriger Rennradfahrer ist am Samstag in Trogen AR nach der Kollision mit einem Auto gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste mit einem Helikopter in ein Spital geflogen werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr auf einem abfallenden Stück der Bühlerstrasse bei der Örtlichkeit Sand, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Samstag mitteilte. Der 31-Jährige fuhr mit seinem Rennrad von Bühler in Richtung Trogen, als er in einer langgezogenen Linkskurve seitlich ein entgegenkommenden Auto touchierte. Danach stürzte er.

Für die Bergung des Verletzten und die Unfallaufnahme musste die Strasse zwischen Trogen und Bühler nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt werden. Spezialisten der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden wurden zur Klärung des genauen Unfallhergangs beigezogen.

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