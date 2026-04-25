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Rennvelofahrer nach Selbstunfall in Oberburg schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Rennvelofahrer hat sich am Samstagnachmittag bei einem Sturz in Oberburg schwere Verletzungen zugezogen. Drittpersonen leisteten dem Gestürzten erst Hilfe, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Anschliessend brachte eine Ambulanz den Mann ins Spital.

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(Keystone-SDA) Laut einer Polizeimitteilung war der Rennvelofahrer gemäss ersten Erkenntnissen auf der Stöckernfeldstrasse in allgemeine Richtung Hasle bei Burgdorf unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen verlor er auf Höhe der Hausnummer 3 die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Die Polizei spricht von einem Selbstunfall.

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