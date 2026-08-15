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Rennvelofahrerin in Hindelbank bei Unfall schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine Rennvelofahrerin ist am Samstagmorgen in Hindelbank bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Sie musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 7 Uhr auf der Kirchbergstrasse, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Ein Auto sei von Lyssach in Richtung Hindelbank unterwegs gewesen, als es aus noch unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, hiess es in der Mitteilung.

Dort kollidierte das Fahrzeug mit der entgegenkommenden Rennvelofahrerin. Der Autolenker blieb unverletzt. Die Kantonspolizei Bern klärt die genauen Umstände des Unfalls ab.

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