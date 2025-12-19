Roche und Novartis erzielen Zoll-Einigung mit USA

Keystone-SDA

Die US-Regierung hat am Freitagabend (Schweizer Zeit) eine Einigung mit Pharmakonzernen, darunter Roche und Novartis, über niedrigere Medikamentenpreise bekannt gegeben. Im Gegenzug für Investitionen sollen die Unternehmen für drei Jahre von Zöllen befreit werden.

(Keystone-SDA) Die beiden Schweizer Unternehmen bekräftigten dabei auch ihre früheren Absichten, milliardenschwere Investitionen in den USA für die Produktion von Medikamenten zu tätigen. Roche, respektive deren Tochter Genentech, beispielsweise will 50 Milliarden US-Dollar investieren. Novartis hat die früher angekündigten Investitionen über 23 Milliarden US-Dollar bekräftigt.