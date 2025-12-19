The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Roche und Novartis erzielen Zoll-Einigung mit USA

Keystone-SDA

Die US-Regierung hat am Freitagabend (Schweizer Zeit) eine Einigung mit Pharmakonzernen, darunter Roche und Novartis, über niedrigere Medikamentenpreise bekannt gegeben. Im Gegenzug für Investitionen sollen die Unternehmen für drei Jahre von Zöllen befreit werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden Schweizer Unternehmen bekräftigten dabei auch ihre früheren Absichten, milliardenschwere Investitionen in den USA für die Produktion von Medikamenten zu tätigen. Roche, respektive deren Tochter Genentech, beispielsweise will 50 Milliarden US-Dollar investieren. Novartis hat die früher angekündigten Investitionen über 23 Milliarden US-Dollar bekräftigt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft