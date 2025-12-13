Rollstuhlfahrer auf Zebrastreifen in Gais erfasst – schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 61-jähriger Rollstuhlfahrer ist am am Freitag in Gais auf dem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital, wie die Kantonspolizei von Appenzell Ausserrhoden mitteilte

(Keystone-SDA) Er befand sich am Freitagabend in einem «kritischen Zustand», wie ein Polizeisprecher am Samstag zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die Unfallursache sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt und werde ermittelt.

Ein 82-jähriger Autofahrer war gegen 17 Uhr in Richtung Dorfzentrum unterwegs. Dabei übersah er den 61-jährigen Mann, der gerade mit seinem elektrischen Rollstuhl auf dem Fussgängerstreifen die Strasse überqueren wollte.

Die Strasse blieb wegen des Unfalls während vier Stunden gesperrt. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken, wie es im Polizeicommuniqué hiess. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.