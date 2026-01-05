Rollstuhlsportlerin Manuela Schär gewinnt Krienser Sportpreis 2025

Die Stadt Kriens zeichnet Manuela Schär mit dem Sportpreis 2025 aus. Die Krienserin gehöre im Rollstuhlsport zur Weltspitze und sei eine starke Botschafterin für Inklusion und den Behindertensport, teilte die Stadt am Montag mit.

(Keystone-SDA) Manuela Schär zählt gemäss Communiqué zu den erfolgreichsten Rollstuhlrennfahrerinnen der Welt. Paralympische Titel, Weltmeisterschaften und Marathon-Rekorde belegten ihre «aussergewöhnliche Karriere», erklärte die Stadt Kriens.

Schär, die im Luzerner Wiggertal aufgewachsen ist und seit Jahren in Kriens lebt, engagiert sich über den Sport hinaus, unter anderem als Botschafterin von «Right to Play», einer Organisation, die Kindern Sportmöglichkeiten eröffnet.

Der Krienser Sportpreis wird erstmals in dieser Art vergeben. Die Preisverleihung findet am 27. Mai im Schappe Kulturquadrat statt.