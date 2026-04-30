Rot-Grün nominiert Roland Loser für Langenthaler Stadtpräsidium

Keystone-SDA

Roland Loser (SP) will Langenthaler Stadtpräsident werden. Die SP und die Grünen haben den amtierenden Gemeinderat für die anstehende Ersatzwahl vom 30. August nominiert.

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(Keystone-SDA) Die beiden Parteien bezeichneten Loser in einer gemeinsamen Mitteilung vom Donnerstag als «erfahrene und breit abgestützte Persönlichkeit». Er stehe für eine Politik, die zuhöre, abwäge und tragfähige Lösungen entwickle.

Roland Loser ist seit Anfang des Jahres Vorsteher des Ressorts für Sozialwesen, Altersfragen und Gesundheit. Zuvor gehörte er über zehn Jahre lang dem Stadtrat an. Beruflich ist er Mitinhaber einer Informatikfirma.

Die Ersatzwahl ist nötig, weil der bisherige Stadtpräsident Reto Müller (SP) Ende März in den Regierungsrat gewählt wurde. Die bürgerlichen Parteien SVP, FDP und die Jungliberalen schickten daraufhin Patrick Freudiger von der SVP ins Rennen um dessen Nachfolge.

Die laufende Legislatur dauert bis Ende 2028. Dann kommt es zu Gesamterneuerungswahlen.