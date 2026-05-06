Rothenburg schliesst Rechnung 2025 mit Plus statt Minus ab

Keystone-SDA

Die Gemeinde Rothenburg hat 2025 einen Ertragsüberschuss von 584'000 Franken erzielt. Budgetiert war ein Defizit von 2,8 Millionen. Trotz des besseren Ergebnisses bleibe die Finanzlage angespannt, wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Zum besseren Ergebnis beigetragen hätten vor allem höhere Einnahmen aus den Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern. Positiv wirkten sich zudem stabile Steuererträge aus, trotz des wegen der Steuergesetzrevision 2025 erwarteten Rückgangs, wie die Gemeinde im Communiqué schrieb.

Trotz des Überschusses bleibe die finanzielle Lage herausfordernd. Wegen hoher Investitionen wie der Sanierung der Chärnshalle oder dem erwarteten starken Anstieg im Pflegebereich sank das Nettovermögen laut Mitteilung von 193 auf 121 Franken pro Einwohnerin und Einwohner.

Die Nettoinvestitionen beliefen sich in der knapp 8000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde 2025 auf 3 Millionen Franken. Die grössten Brocken betrafen die Realisierung des Bushubs Ost und West, den Ersatz der Beleuchtung in Schulanlagen sowie die Sanierung des Kanalnetzes, wie es weiter hiess.