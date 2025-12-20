Rund 4200 beteiligen sich am Weihnachtsschwimmen in Genf

Keystone-SDA

Zum traditionellen Genfer Weihnachtsschwimmen, der Coupe de Noël, an diesem Wochenende steigen rund 4200 Schwimmerinnen und Schwimmer in den fast 9 Grad warmen See. Am Samstag starteten die ersten 3700 Teilnehmenden, jene der Courses populaires.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zum ersten Mal werden olympische Schwimmer an der ältesten Sportveranstaltung des Kantons teilnehmen, der nunmehr 87. Coupe de Noël von Genf. Charlotte Bonnet und Jeremy Desplanches sind die Schirmherren dieser Ausgabe und nehmen am Sonntag selbst daran teil.

Am Samstag hatte der Genfersee eine Temperatur von 8,71 Grad. Am Ufer des Englischen Gartens schwammen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Wellen von etwa 25 Personen, teils in originellen und tauchsicheren Verkleidungen. Einige legten die vorgeschriebenen 100 Meter als Pilze, Truthahn oder Pirat verkleidet zurück.

Das Genfer Weihnachtsschwimmen war 1934 eingeführt worden; 2023 wurde es von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe der Schweiz erklärt.