Rund 65’000 Freiwillige sammeln schweizweit Abfall ein

Keystone-SDA

Rund 65'000 freiwillige Helferinnen und Helfer haben am Freitag und Samstag anlässlich des nationalen Clean-Up-Days Abfälle eingesammelt. Mehrere Tonnen Abfälle wurden eingesammelt und korrekt entsorgt, wie das Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt wurden im Rahmen der 13. Ausgabe des Clean-Up-Days schweizweit über 700 Aufräum-Aktionen in allen Landesteilen durchgeführt. Beteiligt an der Aktion waren laut dem Kompetenzzentrum gegen Littering (IGSU) Schulen, Vereine, Gemeinden, Unternehmen, Kleingruppen und Einzelpersonen, darunter auch Politikerinnen und Politiker von Links bis Rechts.

Der nationale Clean-Up-Day ist Teil des World Clean-Up-Days, der 2025 am Samstag stattfand. Seit 2013 wird er in der Schweiz von der IGSU organisiert. Laut Angaben der Organisatoren mobilisiert der Tag jedes Jahr zehntausende Helfende.

Unterstützt wird der Aktionstag vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) sowie Weiteren. Im kommenden Jahr findet der Clean-Up-Day am 18. und 19. September statt.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

