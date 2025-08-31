Rund 87’000 Musikbegeisterte besuchen das Zürich Openair

Keystone-SDA

Rund 87'000 Musikbegeisterte haben nach Angaben des Veranstalters das diesjährige Zürich Openair besucht. Die Organisation des Musikfestivals, das jeweils in Nähe des Flughafens, stattfindet, zeigte sich zufrieden.

2 Minuten

(Keystone-SDA) An allen vier Tagen, verteilt auf zwei Wochenenden, sei das Festival sehr gut besucht gewesen, liess sich Rolf Ronner, Geschäftsführer des Openairs am Sonntagmorgen in einer Mitteilung zitieren.

Über 100 internationale und nationale Künstlerinnen und Künstler traten demnach auf. Die Mehrheit der nicht schweizerischen Acts kamen aus Deutschland. So etwa Nina Chuba mit ihrem Rap, der Elemente von Dancehall und R ’n‘ B enthält, oder Apache 207, bekannt für seinen Strassenrap mit Popeinschlag. Als weitere musikalische Höhepunkte listeten die Verantwortlichen den kanadischen Sänger Shawn Mendes, den US-amerikanischen Rapper und Musiker Post Malone sowie den italienischen DJ Anyma auf.

Ein beachtlicher Teil des Line-ups des Zürich Openairs waren Schweizer Acts. Auch bei ihnen schlug das Rap-Herz vermutlich höher. Die Berner Lo & Leduc sowie Manillio zählten laut den Veranstaltern zu den Highlights. Für poetische Momente sorgten wohl auch die Berner Urgesteine Patent Ochsner und To Athena aus Luzern mit ihrer Kammerpopmusik.

Erstmals traten die Musikerinnen und Musiker auf einer neuen Hauptbühne auf. Ihnen stand eine Fläche von 800 Quadratmetern zur Verfügung, um das Publikum mitzureissen, wie aus dem Communiqué hervorging. Die nächste Ausgabe Musikfestivals finde am 28. und 29. August 2026 sowie am 4. und 5. September statt.