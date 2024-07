Sänger Luca Hänni tanzt sein Baby in den Schlaf

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der Musiker Luca Hänni tanzt seine Tochter in den Schlaf. In einem von ihm hochgeladenen Video auf Instagram ist zu sehen, wie der Berner sich sein Kind an den Bauch schnallt und zu seinem ESC-Song “She Got Me” die Hüfte kreisen lässt.

Seine Ehefrau Christina Hänni dürfte sich über die Tanzeinlage ihres Mannes sicherlich freuen, schrieb die “Schweizer Illustrierte” am Mittwoch. Sie ist immerhin Profitänzerin.

Im Allgemeinen sei ihre Tochter ein perfektes Anfängerbaby, so die Sängerin in den sozialen Medien. Das Ehepaar durfte Mitte Juni das erste gemeinsame Kind begrüssen.